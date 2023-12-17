На Измайловском проспекте появились новые таблички "Последнего адреса"

В центре Петербурга установили новые таблички проекта "Последний адрес", посвященного семьям репрессированных в сталинский период СССР. Церемонию осветил портал MR7.

На этот раз была увековечена память семьи российских немцев, что стало возможным благодаря заявке их потомков. Речь идет о казненных Марте Май, Эрнесте и Вольдемаре Зейделях. Семья принадлежала к интеллигенции: Марта Май работала органисткой, Эрнест — настройщиком клавишных инструментов, а Вольдемар — механиком в Оптическом институте. Все они были арестованы и расстреляны в период с декабря 1937 по июнь 1938 года. Всех троих посмертно реабилитировали.

Три новых таблички установили на стене дома № 19 по Измайловскому проспекту. Время от времени памятные доски "Последнего адреса" демонтируют или просто портят недоброжелатели проекта. Смольный все еще не определил правовой статус такого рода объектов.

фото: Дмитрий Абрамов / MR7