В четверг парламент начнет распускать МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 21 декабря приступят к рассмотрению законопроектов о роспуске муниципальных советов МО "Лиговка-Ямская" и МО "Смольнинское". Эти вопросы были включены в повестку заседания на Совете фракций, сообщил ЗАКС.Ру один из участников этой встречи. Заксобрание будет рассматривать подобные вопросы впервые.

Всего парламенту предстоит рассмотреть три вопроса, внесенных губернатором Александром Бегловым. Совет МО "Лиговка-Ямская" планируется распустить из-за непроведения правомочных заседаний мундепов, что послужило основанием для признания совета бездействующим. По такой же причине собираются распустить и совет МО "Смольнинское", однако в отношении них есть еще один законопроект о роспуске в связи с неисполнением решения суда.

Напомним, в скором будущем похожая судьба может коснуться совет МО "Литейный округ", который также не собирался более трех месяцев.

Отметим, во всех трех муниципалитетах по итогам выборов в 2019 году большинство мест в советах получили кандидаты, подержанные оппозицией. Практически сразу у муниципалов возникли разногласия при избрания нового главы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру