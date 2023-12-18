Генпрокуратура направила в суды почти 40 исков из-за плохой зимней уборки в Петербурге

В Петербурге прокуроры направили в суды немногим менее 40 исков из-за некачественной зимней уборки, сообщила 18 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры. Количество вынесенных представлений оказалось в полтора раза больше.

"В Санкт-Петербурге прокурорами внесено более 60 представлений руководителям дорожных предприятий, управляющих организаций, объединений собственников жилья. Нарушения устранены, виновные привлечены к ответственности", — поведали в надзорном ведомстве.

Помимо этого, в суды поступило 38 исков в интересах травмированных граждан. Из них 27 заявлений были удовлетворены, общая сумма присужденных компенсаций составила почти четыре миллиона рублей. Оставшиеся дела находятся на рассмотрении судов.

Также к ответственности были привлечены главы дорожных предприятий, которым вменили несоблюдение требований безопасности движения при содержании дорог (ст. 12.34 КоАП РФ). Помимо этого, представление было внесено вице-губернатору Петербурга, причиной этого в прокуратуре назвали "отсутствие необходимого количества техники, рабочей силы, а также непринятие мер по увеличению объема бюджетных ассигнований и их доведению до нормативов финансовых затрат".

Предупреждения о недопустимости нарушений получили главы 17 дорожных предприятий Петербурга. Кроме того, штрафы за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ) получили руководители управляющих компаний. Причинами этого стали нарушения при уборке дворов.

Ранее стало известно о гибели в Петербурге 31-летнего гражданина из-за падения наледи. Также в понедельник упавшая в Мучном переулке глыба льда отправила прохожего в больницу.

Фото: ЗАКС.Ру