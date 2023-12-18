На станции "Горный институт" приступили к установке эскалаторов

На строящейся станции "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии начался монтаж эскалаторов, рассказали 18 декабря в администрации губернатора Петербурга. К настоящему моменту специалисты уже установили здесь опоры и прочие конструкции для размещения механизмов, а заодно частично спустили в тоннель составляющие эскалаторов.

"Основной объем такелажных работ завершится в конце декабря, — пообещали в Смольном. — Всего предстоит смонтировать 233 тонны оборудования. В наклонном ходе станции, длина которого составляет 100 метров, будут размещены четыре эскалатора".

Комментируя продолжающиеся работы, губернатор Александр Беглов заявил о том, что метростроевцы выходят на плановый график работ. "Всего в Петербурге до 2032 года планируем построить 20 новых станций и реконструировать 12 действующих", — также отметил он.

Предполагается, что максимальный суточный пассажиропоток на станции составит 97 тысяч человек. Сам "Горный институт" станет третьей по счету станцией метро в Василеостровском районе.

Двумя месяцами ранее стало известно о начале отделочных работ на станции. Открыть ее, как ранее говорил Беглов, планируется в 2024 году.

Фото: gov.spb.ru