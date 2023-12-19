В Смольном одобрили проект строительства дороги в Стрельну

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами правительства города одобрен проект строительства автомобильной дороги от Красносельского шоссе до Стрельны, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Предполагается, что будет построена четырехполосная дорога общей протяженностью 430 метров. Сейчас на участке уже действует трамвайное сообщение, а после строительства улицы появится автобусное.

"Новая дорога в Стрельне позволит расширить магистральную транспортную инфраструктуру и улучшить транспортную доступность микрорайона", – отметил губернатор.

Кроме строительства, власти города планируют реконструировать примыкающий участок Красносельского шоссе.

Фото: ЗАКС.Ру