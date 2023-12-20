Песков считает, что Путин не жалеет о помиловании Михаила Ходорковского* в 2013 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не жалеет о том, что 10 лет назад помиловал предпринимателя Михаила Ходорковского*, об этом 20 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на слова Пескова.

По словам пресс-секретаря, принимая это решение, Владимир Путин исходил из "чистых человеческих, гуманитарных соображений", поэтому вряд ли президент жалеет об этом.

Также Песков отметил, что тогда Михаил Ходорковский* выдвинул определенные заверения, но сейчас они остались только на бумаге.

"Это красноречиво характеризует упомянутого вами гражданина", – сказал Дмитрий Песков.

С 1995 года Михаил Ходорковский* был главой нефтяной компании ЮКОС, а в 2003 году его задержали по делу о хищениях и неуплате налогов. В 2013 году Владимир Путин помиловал предпринимателя. Сейчас Ходорковский* живет за пределами России.

*Минюст внес Михаила Ходорковского в список иностранных агентов

Фото: kremlin.ru