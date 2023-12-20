Активист Кузьмин вышел на свободу, рассказали градозащитники

Петербургский активист Дмитрий Кузьмин отбыл назначенные ему шесть суток ареста и вышел на свободу, рассказал 20 декабря Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Наказание ему было назначено из-за фотосессии с призывом спасти от сноса комплекс мясокомбината имени Кирова.

"Дмитрий Кузьмин вышел на свободу после шести суток ареста, назначенных ему судом в наказание за фотосессию в защиту от сноса памятника архитектуры — мясокомбината им Кирова", — рассказали градозащитники.

Активист был задержан на выходе из своего дома 14 декабря, на следующий день Московский районный суд арестовал его, посчитав виновным в проведении незаконного пикета. Речь шла об устроенной в октябре фотосессии, участники которой выстроились с плакатами в защиту мясокомбината на фоне его стен.

В среду стало известно о составлении на Кузьмина протокола о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за записей на его личной странице во "ВКонтакте". Активисту грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кузьмин регулярно проводит пикеты на улицах Петербурга. За последний год он был последовательно отчислен из СПбГУ и из РГПУ имени Генрцена.

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7