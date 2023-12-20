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Новости 19:51

Петербуржец заплатит 1,4 миллиона рублей за незаконные рисунки на мемориале

фото ЗакС политика Петербуржец заплатит 1,4 миллиона рублей за незаконные рисунки на мемориале

Ленинградский областной суд вынес решение по делу о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), рассказали 20 декабря в региональной прокуратуре. Приговор выслушал неназванный 28-летний житель Петербурга.

Как установил суд, в октябре 2022 года фигурант нанес нацистскую символику на на памятник Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни". Как уточнил ТАСС, речь идет об изображении свастики на километровом столбе № 39 и на постаменте зенитного орудия.

"Таким образом, он [подсудимый. — ЗАКС.Ру] публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества", — подвели итог деятельности петербуржца в прокуратуре.

Суд признал горожанина виновным и приговорил к выплате штрафа в размере 1,4 миллиона рублей.

О задержании петербуржца стало известно в конце октября прошлого года. Под стражу его отправили по делу о повреждении воинских памятников (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


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