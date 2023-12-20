Количество госпитализаций в Петербурге выросло почти на четверть за неделю

В Петербурге за неделю почти на 25 % выросло количество госпитализаций пациентов с ковидом, гриппом или ОРВИ, рассказали 20 декабря в городском комитете по здравоохранению. При этом количество свободных коек для пациентов за последние дни, наоборот, сократилось.

По состоянию на среду общее количество пациентов с пневмониями и подозрением на ковид и ОРВИ составляет в городе 44 064 человек.

"Всего в Петербурге для COVID-19 и пневмоний в стационарах развернуто 2 799 коек, из них свободно примерно 15 %", — отметили в комздраве.

В последний раз коечный фонд в городе увеличивали в начале недели, благодаря чему общее количество мест достигло названного комитетом значения. В тот раз в оборот пустили 410 коек на основной площадке Госпиталя для ветеранов войн. Благодаря этому доля пустующих мест составила тогда 18,5 %.

В среду петербургское управление Роспотребнадзора выступило с требованием обязать персонал на массовых мероприятиях носить медицинские маски. Посетителей указанная мера не касается.

Фото: ЗАКС.Ру