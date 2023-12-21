"Ленфильм" окончательно проиграл в суде бывшему директору Пичугину

Апелляционная судебная инстанция в Петербурге отклонила жалобу "Ленфильма" на решение Арбитражного суда, отказавшего в иске к бывшему директору киностудии Эдуарду Пичугину. У него пытались отсудить более 14 млн рублей убытков, которые, согласно иску, организация понесла под его управлением. Об этом пишет петербургская редакция "Коммерсанта".

По версии заявителя, заключавшиеся в конце 2010-х годов договоры лизинга не согласовывались с советом директоров. Более того, Пичугина обвиняют в том, что он якобы был аффилирован с компаниями-контрагентами, после сотрудничества с которыми образовались долги.

Первоначально дело рассматривалось в Смольнинском районном суде, который счел его корпоративным и направил в другую инстанцию.

Период работы "Ленфильма" под управлением Пичугина запомнился критическим финансовым положением киностудии. К 2020 году компания имела более миллиарда рублей долгов, после чего при помощи Минкульта ситуация стала постепенно выправляться.

Фото: ЗАКС.Ру