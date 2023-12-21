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Прокуратура Петербурга проверила качество коричневой воды в доме на улице Новоселов

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга проверила качество коричневой воды в доме на улице Новоселов

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы из-за некачественного водоснабжения в доме на улице Новоселов, об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством было установлено, что качество воды в доме №1 на улице Новоселов не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, имеет коричневый цвет и неприятный запах.

Причина нарушений в ненадлежащем содержании систем водоснабжения управляющей организацией. 

Районный прокурор вынес представление в адрес ООО "Жилкомсервис №1 Невского района". Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Фото: ЗАКС.Ру


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