В Петербурге в 2023 году почти не было резонансных пожаров, заявили в МЧС

В 2023 году в Петербурге было мало резонансных пожаров, а в целом их количество уменьшилось на 5%, об этом 22 декабря сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Петербургу Юрия Блохина на пресс-конференции "Интерфакса".

По словам Блохина, несмотря на то, что резонансных пожаров было немного, они все-таки были, например, возгорание в петербургской консерватории. Однако он отметил, что сам пожар был не крупный, но объект очень серьезный.

Также из крупных пожаров запомнилось возгорание в бывшем кинотеатре "Слава". Там был очень серьезный пожар, от здания почти ничего не осталось. Как отметил Блохин, подобных возгораний все равно было немного.

Кроме этого, Юрий Блохин отметил, что количество пожаров в 2023 году снизилось на 5%, а гибель людей несильно снизилась.

Фото: ЗАКС.Ру