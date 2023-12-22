На закрытой станции "Ладожская" восстановили историческую форму люстры в вестибюле

В петербургском метрополитене рассказали, на каком этапе ремонтных работ находится станция "Ладожская", которая должна открыться в конце января 2024 года, об этом 22 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Сейчас на станции выполнен комплекс гидроизоляционных работ, антикоррозийная обработка, а также замена водоотводящих зонтов. Кроме этого, специалисты отремонтировали три эскалатора.

В вестибюле тоже произошли изменения, например, были переоблицованы стены и колонны, восстановлена историческая форма люстры станции, а также выполнена разметка для слабовидящих граждан.

На данный момент сроки сдачи станции не поменялись. "Ладожскую" планируют открыть 27 января 2024 года после десяти месяцев работ.

Фото: ЗАКС.Ру