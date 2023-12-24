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Новости 10:31

Повестка заседания ЕАЭС в Петербурге будет содержательной, заявил Песков

фото ЗакС политика Повестка заседания ЕАЭС в Петербурге будет содержательной, заявил Песков

Повестка предстоящего заседания лидеров стран, входящих в Евразийский экономический союз, будет содержательной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мероприятие состоится на следующей неделе в Петербурге.

"Следующая неделя будет напряженная, потому что два дня в Питере, это мероприятие с рабочей повесткой дня. И рабочий саммит ЕАЭС, и неформальной саммит СНГ, они не только праздничные, но и, прежде всего, там будет действительно содержательная рабочая повестка", — цитирует Пескова РИА "Новости".

В начале недели Путин пригласил глав состоящих в СНГ стран побывать на неформальном саммите в Петербурге. Последний состоится в городе в начале следующей недели.

Фото: Kremlin.ru


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