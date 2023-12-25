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В Петербурге будут судить самокатчика, сбившего пенсионерку

фото ЗакС политика В Петербурге будут судить самокатчика, сбившего пенсионерку

Кронштадтский районный суд Петербурга принял к рассмотрению материалы уголовного дела, возбужденного из-за дорожной аварии с участием электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Нарушителю ПДД 35 лет. Его преследуют в связи с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК). Инцидент случился в июне, когда мужчина на высокой скорости врезался в пожилую женщину. Задерживаться на месте происшествия он не стал.

Потерпевшей потребовалась медицинская помощь: при падении она сломала шейку плеча. Специалисты сочли это существенным вредом для здоровья. Во время следствия фигурант выплатил пенсионерке компенсацию.

Отметим, что в течение всего года наблюдался значительный рост числа аварий с участием электросамокатов. Ситуацией были недовольны и СК, и МВД. В городе стали ужесточать правила пользования этим средством индивидуальной мобильности. На некоторых улицах появились запрещающие знаки. Проехать на электросамокате также нельзя стало на всех железнодорожных вокзалах.

Фото: ЗАКС.Ру


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