На проведение выборов президента России в Петербурге потратят 1,42 млрд рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 25 декабря приняла решение о распределении денег на проведение выборов президента России в городе. Трансляция заседания шла в группе ГИК в соцсети "ВКонтакте".

Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что комиссия получит из федерального бюджета 575,5 млн рублей. Из них 514 млн рублей пойдут на работу нижестоящих избирательных комиссий, а остальная сумма - на исполнение полномочий самого ГИК, пояснил Зацепа.

Судя по документу, каждый территориальный избирком получит около 7-20 млн рублей. Часть денег ТИКи должны оставить на обеспечение своей работы, а часть - потратить на обеспечение работы участковых комиссий.

Из бюджета Петербурга комиссия получит 850,8 млн рублей, следует из решения Горизбиркома. Там же сказано, что вся сумма пойдет нижестоящим комиссиям. Зацепа на заседании уточнил, что основная часть этих денег предназначена на дополнительную оплату труда членов городских избирательных комиссий.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Пока официально кандидатом стал только действующий глава государства Владимир Путин.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру