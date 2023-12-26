Художник Шагин сломал ногу на льду, рассказал Вишневский

Сооснователь группы "Митьки" Дмитрий Шагин сломал ногу, поскользнувшись на льду на Васильевском острове, рассказал вечером 25 декабря депутат Заксобрания Борис Вишневский.

"Дмитрий Шагин сломал ногу на Васильевском — на льду, чуть присыпанном снегом. К вопросу об уборке", — написал депутат в своем Telegram-канале.

По рассказу Вишневского, художнику пришлось почти три часа дожидаться около трамвпункта приезда кареты скорой помощи. Пострадавшего отвезли в Покровскую больницу.

На прошлой неделе глава отдела травматологии НИИ имени Джанелидзе Игорь Беленький рассказывал о 290 петербуржцах, которым потребовалась помощь из-за повреждений вследствие непогоды. Каждый десятый из них нуждался в госпитализации. В свою очередь, в ГАТИ сообщали об устранении полутысячи нарушений, выявленных при проверке качества уборки по шести тысячам объектов.

Фото: ЗАКС.Ру