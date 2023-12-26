В Росфинмониторинге прокомментировали включение Акунина в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг не принимает решения о внесении дополнений в список террористов и экстремистов и лишь выполняет решения следствия или судов, заявил замруководителя ведомства Герман Негляд в беседе с РБК. По его словам, ровно так произошло включение в перечень писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили, Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов).

"Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. <...> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону", — заявил изданию чиновник. Он также охарактеризовал существующий механизм включения в реестр как "абсолютно законный и прозрачный".

Включение в список Росфинмониторинга означает для гражданина блокировку счетов и карт. На практике это приводит к почти полному перекрытию финансирования для фигуранта реестра.

На прошлой неделе ведомство включило Акунина в свой список. Вскоре после этого стало известно о возбуждении в отношении писателя уголовных дел о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) и об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Сам литератор находится вне пределов России.

Фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)