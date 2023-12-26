Суд в Кировской области освободил Никиту Белых от назначенного наказания по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выслушал приговор по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), передает 26 декабря ТАСС. Согласно решению Октябрьского районного суда Кирова, политику не стали назначать дополнительный срок в колонии.

По делу о злоупотреблении полномочиями Белых признали виновным и приговорили к 2,5 годам лишения свободы с двухлетним запретом занимать должности на госслужбе. От исполнения наказания его освободили в связи с истечением срока давности преследования.

В случае с превышением должностных полномочий Белых был оправдан "в связи с отсутствием в его деянии состава преступления".

В начале декабря сторона гособвинения запросила для экс-губернатора 12 лет колонии в рамках уголовного дела. Сам Белых отбывает восьмилетний срок по делу о получении крупной взятки.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube (скриншот)