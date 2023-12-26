Роспотребнадзор сообщил о пятипроцентном росте заболеваемости за неделю по стране

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 5 % по всей стране, следует из сообщения Роспотребнадзора от 26 декабря. Информация об этом была представлена на селекторном совещании главы ведомства Анны Поповой с руководителями региональных управлений.

"На 51 неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5 % по сравнению с прошлой неделей", — уведомили по итогам мероприятия в Роспотребнадзоре.

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости наблюдается в 46 регионах России. Всего под наблюдением врачей находятся 1,2 миллиона пациентов, большинство из которых заражены вирусами негриппозной этиологии. По сравнению с аналогичной неделе 2022 года количество больных оказалось меньше на 26,8 %.

Накануне в петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе выросла на 58,7 %. Также Петербург на этой неделе вновь стал антилидером по количеству смертей от коронавируса. Согласно официальной статистике, из 186 скончавшихся от ковида россиян 51 человек жил в Северной столице.

Фото: ЗАКС.Ру