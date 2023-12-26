Активиста Скурихина перевели в колонию в Металлострое

Предприниматель и активист из Ленинградской области Дмитрий Скурихин переведен в исправительную колонию в черте Петербурга, сообщил созданный в его поддержку Telegram-канал. Согласно опубликованному сообщению, теперь он находится в ИК-5 в поселке Металлострой.

"Вчера Дмитрия перевели в исправительную колонию ИК-5 Металлострой", — говорится в выпущенном 26 декабря посте.

В августе Ломоносовский районный суд Ленобласти приговорил Скурихина к полутора годам лишения свободы по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Бизнесмену инкриминировали создание надписей на стене принадлежащего ему магазина в Русско-Высоцком и проведение пикета в годовщину начала СВО. Первоначально это были два разных дела, позже их объединили в одно.

Защита Скурихина пыталась обжаловать вынесенное решение, но безуспешно. В ноябре приговор был утвержден Ленинградским областным судом.

Фото: соцсети Дмитрия Скурихина