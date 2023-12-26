Фадеев допустил возможность проведения амнистии в следующем году

В следующем году в России могут провести амнистию для ряда категорий осужденных, высказал 26 декабря мнение глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Говоря о причинах подобного предположения, он сослался на слова президента Владимира Путина.

"Президент на встрече с Советом отреагировал на тему с амнистией, и сказал, что можно об этом подумать. Надо все проработать, и, возможно, удастся провести ее уже в следующем году", — цитирует Telegram-канал СПЧ слова Фадеева, сказанные в беседе с журналистами.

Глава Совета отметил, что "очень давно не было амнистии". По его мнению, подобная мера способна послать обществу гуманистический сигнал, но лишь при условии грамотной ее организации. "И как сигнал это важно", — добавил Фадеев.

Также во вторник Фадеев высказался против запрета абортов в России. По его мнению, это никак не повысит рождаемость, но при этом негативно скажется на социальной атмосфере.

Путин встречался с членами СПЧ 4 декабря, в беседе, среди прочих, поднимался вопрос о проведении амнистии. На следующий день после этого глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что вопрос об этом уже прорабатывается, однако на его изучение потребуется время.

Фото: Telegram-канал СПЧ