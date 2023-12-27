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Новости 12:20

Прокуратура потребовала привести в порядок дом-памятник в Невской заставе

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала привести в порядок дом-памятник в Невской заставе

Здание женской консультации №31 в Невском районе пребывает в неудовлетворительном состоянии. К такому выводу пришла прокуратура после проведенной проверки, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Дом №4 по переулку Ногина, построенный в конце XIX века, признан выявленным объектом культурного наследия. В документах КГИОП он обозначен как Смоленский амбулаторный пункт. Сотрудники надзорного органа выявили отслоение штукатурки и следы протечек. Начальник медучреждения получил прокурорское представление о необходимости устранить нарушения, допущенные при содержании памятника.

В советское время в здании функционировал роддом.

фото: М.А., Citywalls.ru 


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