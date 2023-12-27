В последнюю неделю года РЖД запустит полностью импортозамещенную "Ласточку"

В четверг 28 декабря в свое первое путешествие отправится первый в России целиком импортозамещенный электропоезд, аналогичный поезду "Ласточка". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на РЖД.

Новая модель получила название "Финист", которое было выбрано в результате открытого голосования.

"Это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения. Такой образ в точности повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный", - прокомментировали в компании выбор названия.

Первый выезд "Финиста" состоится из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

В середине ноября гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал о планах представить в 2024 году первую беспилотную "Ласточку", тоже созданную на основе отечественных комплектующих.

Напомним, что до начала военной спецоперации "Ласточки" производились и обслуживались немецкой компанией Siemens, с которой у РЖД впоследствии велись затяжные суды.

Фото: ЗАКС.Ру