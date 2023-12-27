В ГИК рассказали, кто не должен заниматься агитацией на выборах

Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа рассказал ЗАКС.Ру, кому не следует вести агитационную деятельность во время президентских выборов. Закон запрещает агитировать чиновникам и органам местного самоуправления.

- Госорганы, органы местного самоуправления, организации, находящиеся в государственной собственности, действительно, ею заниматься не должны. <...> Если кто-то подписался за кандидата, при этом ему самому не запрещено заниматься агитацией, все-таки потому что признание в том, что подписался в пользу определенного кандидата, может быть признано агитацией… Если это объявил глава района - это не очень хорошо, хотя никто не отрицает его права поставить подпись. Если это, допустим, медийная персона - почему нет. Такие люди в принципе могут распространять информацию о том, что они поставили подпись, - рассказал Зацепа.

Формально агитационный период в России уже начался. В случае президентских выборов он стартует в день подачи кандидатом в Центральную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Первый претендент на высший государственный пост сделал это 18 декабря. С этого же дня начинают действовать ограничения, связанные с агитацией.

- [Агитационный период] начинается со дня выдвижения, представлением кандидатом заявления о согласии баллотироваться в ЦИК. Это не связано с моментом регистрации, вопреки распространенному заблуждению, - рассказал ЗАКС.Ру заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

Отметим, по состоянию на 27 декабря как минимум один глава района на юге Петербурга уже отчитался в соцсетях об оставленном автографе за конкретного кандидата. Также поступили некоторые депутаты Законодательного собрания Петербурга. Ряд официальных страничек петербургских муниципалитетов также растиражировали новость о формировании избирательного штаба одного из кандидатов. Были и случаи, когда администраторы страниц "ВКонтакте" муниципалитетов открыто писали о поддержке своего фаворита.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру