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Новости 27 декабря, 20:11

В ГИК рассказали, кто не должен заниматься агитацией на выборах

фото ЗакС политика В ГИК рассказали, кто не должен заниматься агитацией на выборах

Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа рассказал ЗАКС.Ру, кому не следует вести агитационную деятельность во время президентских выборов. Закон запрещает агитировать чиновникам и органам местного самоуправления. 

- Госорганы, органы местного самоуправления, организации, находящиеся в государственной собственности, действительно, ею заниматься не должны. <...> Если кто-то подписался за кандидата, при этом ему самому не запрещено заниматься агитацией, все-таки потому что признание в том, что подписался в пользу определенного кандидата, может быть признано агитацией… Если это объявил глава района - это не очень хорошо, хотя никто не отрицает его права поставить подпись. Если это, допустим, медийная персона - почему нет. Такие люди в принципе могут распространять информацию о том, что они поставили подпись, - рассказал Зацепа. 

Формально агитационный период в России уже начался. В случае президентских выборов он стартует в день подачи кандидатом в Центральную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Первый претендент на высший государственный пост сделал это 18 декабря. С этого же дня начинают действовать ограничения, связанные с агитацией. 

- [Агитационный период] начинается со дня выдвижения, представлением кандидатом заявления о согласии баллотироваться в ЦИК. Это не связано с моментом регистрации, вопреки распространенному заблуждению, - рассказал ЗАКС.Ру заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа. 

Отметим, по состоянию на 27 декабря как минимум один глава района на юге Петербурга уже отчитался в соцсетях об оставленном автографе за конкретного кандидата. Также поступили некоторые депутаты Законодательного собрания Петербурга. Ряд официальных страничек петербургских муниципалитетов также растиражировали новость о формировании избирательного штаба одного из кандидатов. Были и случаи, когда администраторы страниц "ВКонтакте" муниципалитетов открыто писали о поддержке своего фаворита. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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