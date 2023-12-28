Фигуранты дела о "Маяковских чтениях" в Москве получили реальные сроки

Тверской суд Москвы огласил приговор фигурантам дела о проведении "Московских чтений" Артему Камардину и Егору Штовбе, передает 28 декабря пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Обоим фигурантам назначили реальные сроки заключения, признав виновными в возбуждении ненависти или вражды (п. "в" ч.2 ст.282 УК РФ) и в публичных призывах к направленной против безопасности государства деятельности (ч.3 ст.280.4 УК РФ).

Камардина суд приговорил к семи годам колонии общего режима. Штовбу приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Накануне представитель гособвинения запросил им семь и шесть лет колонии соответственно.

После оглашения приговора полиция задержала несколько пришедших к зданию суда людей, в число которых попали журналисты Life и НТВ, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Уголовное дело против обоих фигурантов было возбуждено после проведения поэтических чтений на Триумфальной площади в Москве осенью прошлого года. По версии следствия, фигуранты читали стихи на тему мобилизации. Еще один фигурант дела, Николай Дайнеко, заключил сделку со следствием, в минувшем мае его приговорили к четырем годам колонии.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram