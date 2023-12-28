На эстонской границе образовалась очередь при въезде в Россию

На эстонской границе появилась большая очередь из тех, кто хочет попасть в Россию, об этом 28 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на эстонские СМИ.

По данным на утро 28 декабря, задержка для пересекающих границу на автомобиле через пункт пропуска Нарва-1 в Эстонии составляет 47 часов.

С 24 по 26 декабря через КПП в Нарве в Россию выехало более 11 тысяч человек, а в Эстонию из России 8 тысяч, об этом свидетельствуют данные Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Из общего числа людей, которые выехали в Россию, 400 человек оказались гражданами Финляндии, так как для них эстонская граница стала самым удобным маршрутом после закрытия финских КПП.

Также уточняется, что некоторые оставляют свои авто в Нарве, так как пешая очередь движется быстрее.

Фото: unsplash.com