На трассе М-11 "Нева" открыли обход Твери для автомобилистов

На первом этапе обхода Твери на трассе М-11 "Нева" открыли движение для автомобилей, теперь автомобилисты могут без препятствий съехать на дорогу Р-132 "Золотое кольцо", об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Те, кто едут из Петербурга в Бежецк и Ярославль, теперь могут не заезжать в Тверь.

Общая протяженность участка составляет почти 34 километра. Также дорожники возвели 17 путепроводов и мостов.

Чтобы не мешать жителям населенных пунктов рядом с дорогой, на трассе установили шумозащитные экраны. Также диких животных обезопасили от выбегания на трассу – вдоль дороги поставили сетчатое ограждение.

Фото: пресс-служба Минтранса РФ