В Петербурге отказались делать бесплатным проезд в новогоднюю ночь

Власти Северной столицы не стали брать пример с московских и отказались сделать бесплатным проезд в метро и наземном транспорте в новогоднюю ночь, передает 28 декабря "Деловой Петербург". О том, что за поездки придется платить, изданию заявили в городском комитете по транспорту.

"Нет, проезд в Петербурге не будет бесплатным, как в Москве", — цитирует издание слова своего собеседника в комтрансе.

О намерении ненадолго сделать бесплатным проезд в столичном общественном транспорте сообщил утром в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Жители и гости столицы смогут свободно перемещаться по городу с вечера 31 декабря до утра 1 января, следует из поста в его Telegram-канале.

"Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января", — пообещал Собянин.

Ранее стало известно о планах московских властей сделать бесплатной парковку автомобилей до конца новогодних праздников. В Петербурге подобному примеру также не последовали.

В новогоднюю ночь в Петербурге будет работать метро, а вместе с ним по улицам будут курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи по 29 маршрутам.

Фото: ЗАКС.Ру