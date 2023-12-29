По делу о массовом отравлении школьников в Петербурге будут судить повара

В Петербурге завершилось расследование дела о массовом отравлении учащихся школы №608 Кировского района, передает ГСУ СК по региону. Его возбудили осенью по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК)

В ближайшее время перед судом предстанет 43-летняя женщина, ранее работавшая поваром в комбинате питания "Кировский". Как считает следствие, по ее вине в сентябре подхватили кишечную инфекцию более восьмидесяти школьников. Утверждается, что повар, исполняя госконтракты, с целью экономии времени систематически нарушала технологический порядок при изготовлении горячих блюд. Качество ее работы ставило под угрозу жизнь и здоровье детей и учителей.

В конце сентября суд в рамках административного проивзодства закрыл комбинат "Кировский" на три месяца.

Фото: ЗАКС.Ру