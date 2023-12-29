На двух петербургских окраинах построили по новой школе

В Петербурге ввели в эксплуатацию две новых общеобразовательных школы в южных районах города, передает комитет по строительству.

Одна из них, рассчитанная на 1650 учащихся и возведенная компанией "ЛИРА", расположилась в Шушарах по адресу Старорусский проспект, д. 3 к. 3. Четырехэтажное здание предусматривает максимальную изоляцию начальных классов от остальных: для самых младших школьников организовали отдельные вестибюль и гардероб. Во дворе учреждения благоустроили спортивные площадки и футбольное поле.

Вторая школа находится в Усть-Славянке (Гудиловская улица, д. 6 к. 3) и способна принять вдвое меньше учеников. Ее построила компания "СПб Реновация". В этой школе начальные и средние классы тоже будут заниматься порознь. Имеется в учреждении и другое разделение: на учебную и спортивно-общешкольную части.

фото: комитет Смольного по строительству