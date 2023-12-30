Ленинградский зоопарк в следующем году рассчитывает на рекорд посещаемости

В уходящем году в Ленинградском зоопарке, по последним данным, побывали 1 млн 154 тысячи человек, о чем пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Введено регулярное обогащение среды обитания животных, анализом результативности занимаются зоологи, начаты занятия по тренингу тех животных, для которых это наиболее необходимо", - подвела итоги года начальник научного отдела Елена Агафонова.

На достигнутом высоком показателе администрация останавливаться не намерена. Руководство планирует, что цифра вырастет до 1,2 млн посетителей. В случае выполнения задачи будет установлен рекорд посещаемости за весь постсоветский период. Больше гостей, по имеющимся данным, приняли только в 1975 году: тогда на территорию объекта попало 1,34 млн граждан.

К середине года менеджмент зоопарка хочет обнародовать новую концепцию его развития.

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