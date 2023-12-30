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Новости 17:13

Внимание Бастрыкина привлекли дорогостоящие обследования в петербургской клинике

фото ЗакС политика Внимание Бастрыкина привлекли дорогостоящие обследования в петербургской клинике

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался скандалом, который разгоревлся из-за услуг, оказываемых в одной из частных петербургских клиник. По факту жалобы клиентки уже ведется процессуальная проверка, передает пресс-служба СК.

Заявительница заподозрила врачей и их коллег в мошенничестве. Суть конфликта состоит в том, что с нее взяли крупную сумму денег за обследование, которое, как оказалось, можно пройти бесплатно в бюджетных медучреждениях.

До сведения следователей также донесли, что подобная практика наблюдается в указанной клинике регулярно. Теперь о проверке деятельности организации Бастрыкину должен будет доложить и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков.

фото: пресс-служба СК


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