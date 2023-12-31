Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Новым годом

Наступающий 2024 год станет важным для Петербурга и России, полагают глава города Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Их совместное обращение в связи с наступающими праздниками опубликовала 31 декабря пресс-служба администрации губернатора.

Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с наступающим Новым годом и Рождеством и подвели итоги уходящего года. Предстоящий год, по их мнению, станет "очень важным для города и страны". В частности, планируются мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады и 300-летия перенесения в Петербург мощей Александра Невского, а также выборы президента и губернатора города.

"Под руководством нашего президента мы уже доказали историческую правоту и силу России. Наша решимость стоять на своем в борьбе за справедливое мироустройство встречает все больше понимания в других странах и растущую поддержку народов", — выразили уверенность авторы поздравления.

Губернатор и спикер высказали убежденность в том, что в следующем году горожане "словом и делом" проявят любовь к стране и городу. По их мнению, петербуржцам уготованы новые победы под руководством президента.

Фото: ЗАКС.Ру