"Фонтанка": Рестораны в центре Петербурга получили уведомления о необходимости закрыться из-за гуляний

Ряд ресторанов в центре Петербурга получили уведомления о необходимости закрыться из-за проведения массовых гуляний в новогоднюю ночь, сообщила 31 декабря "Фонтанка". Необходимость подобной меры в полиции объяснили требованиями антитеррористической безопасности.

Как уточнило издание, речь идет о заведениях, расположенных в зоне проведения праздничных гуляний. Накануне их посещали сотрудники полиции с уведомлениями о необходимости закрыться к 18:00. На документах имелись контактные данные ответственных лиц, издание позвонило по одному из номеров и убедилось в серьезности намерений правоохранителей. Взявший трубку майор полиции сообщил, что вечером помещения подвергнутся осмотру с собаками, после чего им не позволят открыться.

В то же время в Смольном журналистам заявили, что подобная информация не совсем соответствует действительности. В 18:00 посетителей ресторанов попросят пройти через рамки. Осмотр с кинологами в самом деле запланирован, так что на его проведение потребуется время. Ориентировочно вновь открыться заведения смогут не раньше 20:00.

Фото: ЗАКС.Ру