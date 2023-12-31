На праздники все службы "Мостотреста" будут работать круглосуточно

В течение новогодних праздников все службы "Мостотреста" будут работать в круглосуточном режиме, сообщили 31 декабря в пресс-службе губернатора Петербурга. Непосредственно в новогоднюю ночь будут дежурить 40 человек.

В числе работающих в ночь на 1 января окажутся сотрудники аварийно-дежурного управления, управления механизации и других служб, ответственных за функционирование мостового хозяйства.

Комментируя известие, губернатор Александр Беглов назвал праздники "самым ответственным и напряженным временем" для городских служб. "В центре города и во всех районах проходят гулянья, на улицах в любое время дня и ночи много людей — петербуржцев и гостей Северной столицы. Поэтому на особом контроле в праздники — уборка мостов, путепроводов, набережных", — заявил он.

Диспетчеры "Мостотреста" работают круглосуточно, принимая и перенаправляя сведения о состоянии инженерных сооружений. В частности, они занимаются вопросами, связанными с возникновением аварийных ситуаций, а также с запросами о технических разводках мостов для пропуска идущих по Неве судов.

Фото: ЗАКС.Ру