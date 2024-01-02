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Новости 14:14

За пять лет при Беглове благоустроили свыше двухсот общественных пространств

фото ЗакС политика За пять лет при Беглове благоустроили свыше двухсот общественных пространств

Петербургское правительство подвело промежуточные итоги благоустройства общественных пространств, осуществленного с 2019 по 2023 годы включительно. Таких локаций насчитали 226. Из них треть - это совершенно новые площадки для прогулок и отдыха. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что при выборе мест для благоустройства учитываются запросы жителей. 

"Они лучше знают, что необходимо в каждом конкретном районе города им и их детям. Эта работа делает Северную столицу мегаполисом, удобным для жизни, красивым и современным", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Для Беглова особенно важно мнение так называемых граждан "серебряного возраста".

Среди реализованных проектов глава города выделил прибрежные территории: пляж у Среднего Суздальского озера, Леонтьевский мыс, рекреацию у реки Лапка.

Фото: ЗАКС.Ру


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