За пять лет при Беглове благоустроили свыше двухсот общественных пространств

Петербургское правительство подвело промежуточные итоги благоустройства общественных пространств, осуществленного с 2019 по 2023 годы включительно. Таких локаций насчитали 226. Из них треть - это совершенно новые площадки для прогулок и отдыха. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что при выборе мест для благоустройства учитываются запросы жителей.

"Они лучше знают, что необходимо в каждом конкретном районе города им и их детям. Эта работа делает Северную столицу мегаполисом, удобным для жизни, красивым и современным", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Для Беглова особенно важно мнение так называемых граждан "серебряного возраста".

Среди реализованных проектов глава города выделил прибрежные территории: пляж у Среднего Суздальского озера, Леонтьевский мыс, рекреацию у реки Лапка.

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