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Новости 10:55

За год в Петербурге снизилось число банковских офисов

фото ЗакС политика За год в Петербурге снизилось число банковских офисов

Представительств различных кредитных организаций в Петербурге стало меньше в ушедшем году на 0,8%, о чем пишет "Деловой Петербург". Таким образом, число офисов сократилось на семь штук. Ожидается, что в наступившем году тенденция продолжится.

Под оптимизацию в том числе попали отделения Сбербанка, у которого по-прежнему с большим отрывом самая густая сеть точек на карте (219 отделений). Тройку лидеров вместе со Сбербанком образовывают ВТБ (101) и "Санкт-Петербург" (49).

На конец года на каждые 10 тысяч горожан приходилось 1,6 банковского офиса.

Фото: ЗАКС.Ру


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