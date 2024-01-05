Два здания в Парголово будут выкуплены под обустройство поликлиник

Петербург выкупит у застройщика два здания в поселке Парголово под обустройство детской и взрослой поликлиник, рассказали в администрации губернатора 5 января. Постановление о выделении на это средств из городской казны подписал Александр Беглов.

Детская поликлиника разместится в доме № 6 по Толубеевскому проезду. Рядом, в доме № 8, будет принимать пациентов поликлиника для взрослых. Учреждения будут рассчитаны на 384 и 960 посещений в смену соответственно. Также планируется открытие женской консультации и отделения скорой помощи.

"Обе поликлиники будут работать внутри жилой застройки комплекса "Северная долина". На этой территории уже введено в эксплуатацию почти два миллиона квадратных метров жилья", — рассказали в Смольном.

Расчетная численность обитателей "Северной долины" составляет более 70 тысяч человек.

Ранее стало известно о намерении городского правительства выкупить здания под детские сады и школу в Невском и Василеостровском районах, а также здания под детсад в Красносельском районе. Также Беглов поведал в пятницу о том, что город должен будет безвозмездно получить от застройщиков две дороги в Приморском и Московском районах.

Фото: ЗАКС.Ру