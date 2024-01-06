На Юнтоловском проспекте разместят детсад и школу

Петербургские власти намерены открыть в Приморском районе школу и детский сад, сообщили 6 января в администрации губернатора со ссылкой на текст постановления, подписанного Александром Бегловым. Здания город выкупит у застройщика.

Согласно постановлению, Петербург выделит средства на выкуп двух зданий на Юнтоловском проспекте. В первом из них разместится школа № 428, рассчитанная на 825 учеников. Вторая постройка предназначена под размещение детского сада № 26, способного принимать до 200 воспитанников.

Здание детсада соответствует современным стандартам, уточнили чиновники. "В саду есть залы для физкультуры и музыкальных занятий, плавательный бассейн. На территории благоустроены и оборудованы игровые площадки", — говорится в сообщении Смольного.

Ранее стало известно о планах городской администрации выкупить детские сады в трех районах города — в Красносельском, а также Василеостровском и Невском. В последнем случае также предполагается выкуп здания школы. Кроме того, в Парголово собираются выкупить два здания под взрослую и детскую поликлиники.

Фото: ЗАКС.Ру