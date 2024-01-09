Ходорковский* "переобъявлен" в розыск

Российское МВД вновь разыскивает политического и общественного деятеля Михаила Ходорковского*, последние десять лет проживающего в Лондоне. Свидетельствующая об этом карточка появилась в базе МВД.

В ней говорится, что фигурант свежего уголовного дела "переобъявлен" в розыск. Там же указано, что карточку по предыдущему, неназванному делу надлежит изъять.

Минувшей осенью стало известно, что против 60-летнего политика завели дело о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК). Напомним, что в 2003-2013 годах Ходорковский* был лишен свободы в рамках так называемого "дел ЮКОСа".

*Минюст внес Михаила Ходорковского в единый реестр иноагентов

фото: Михаил Ходорковский* / YouTube (скриншот)