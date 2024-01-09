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Новости 12:47

В ДТП на трассе "Нева" пострадали двое жителей Петербурга

фото ЗакС политика В ДТП на трассе "Нева" пострадали двое жителей Петербурга

В массовом ДТП на участке трассы М-11 "Нева" в Новгородской области пострадали двое жителей Петербурга, об этом 9 января пишет 78.ru.

Пострадавшими оказались гражданин Республики Беларусь, который постоянно проживает в Петербурге, и коренная жительница Северной столицы. 

Мужчина серьезных травм не получил и был отправлен медиками на амбулаторное лечение. Женщине повезло меньше – она была доставлена в Новгородскую областную больницу в тяжелом состоянии. В этой же больнице сейчас находятся трое взрослых и ребенок в критическом состоянии.

Ребенок, у которого мать числится погибшей в ДТП, временно находится в детском доме и в медицинской помощи не нуждается.

Напомним, что в понедельник, 8 января, на трассе "Нева" произошло крупное ДТП с участием 30 автомобилей. В результате происшествия погибло трое взрослых и один ребенок. Сейчас движение по трассе восстановлено.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новгородской области


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