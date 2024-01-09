В Петербурге завершилась реставрация колокольни Никольского собора

На Никольской площади в Петербурге закончилась реставрация колокольни Николо-Богоявленского Морского собора, об этом 9 января сообщили в пресс-службе КГИОП.

Реставрация велась с 2021 года за счет бюджета Петербурга. Специалисты комитета усилили перекрытия, восстановили штукатурные и красочные слои, а также элементы декора.

Колокольня собора была построена в 1758 году. Последний раз реставрационные работы на ней проводились в 1956 году. В комитете отметили, что во время работ были выявлены различные особенности, которые позволили лучше изучить строительную историю памятника.

Особое внимание было уделено деревянной части строения, а именно конструкции фонаря.

Фото: пресс-служба КГИОП