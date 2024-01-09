За новогодние праздники в Петербурге произошло более трех тысяч ДТП

В ГИБДД Петербурга подвели итоги работы в новогодние выходные и рассказали, сколько за это время было зафиксировано ДТП, об этом 9 января сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками ГИБДД был взят период с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Всего за полторы недели в Петербурге было зафиксировано 3004 ДТП, что больше, чем в праздники годом ранее, почти на тысячу.

Из трех тысяч ДТП с пострадавшими насчитали 68, а количество человек, получивших травмы, 83. К счастью, обошлось без смертельных аварий, как и в новогодние выходные годом ранее.

В Ленинградской области случилось 850 ДТП, в 25 из которых пострадали люди. Травмы получили 30 взрослых и трое детей. Однако тут не обошлось без смертельных ДТП – в происшествиях погибли четыре человека.

Напомним, что в понедельник, 8 января, на трассе "Нева" произошло крупное ДТП с участием 30 автомобилей. В результате происшествия погибли трое взрослых и один ребенок. Среди пострадавших оказалось два жителя Петербурга. Сейчас движение по трассе восстановлено.

Фото: ЗАКС.Ру