На Невском проспекте наледь упала на голову жительнице Колпино

В самом центре Петербурга наледь упала на голову жительницы Колпино и оставила ушибы, об этом 10 января пишет "Фонтанка.ру".

Женщина шла по Невскому проспекту и подходила к Аничкову мосту, как вдруг на ее голову сверху прилетел снег со льдом. В итоге 32-летняя жительница Колпино ночью попала больницу. Медики диагностировали ушибы и отправили женщину домой в удовлетворительном состоянии.

По словам самой пострадавшей, часть снега упала не только на нее, но и на ее друга, однако основной удар все-таки пришелся на ее голову. Понять, откуда прилетел снег, пострадавшие не смогли.

Также она отметила, что, к счастью, обошлось без серьезных травм, но голова пока что болит.

Фото: ЗАКС.Ру