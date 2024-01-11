В праздники услугами Пулково воспользовались более полумиллиона пассажиров

Почти 600 тысяч человек обслужил аэропорт Пулково в период новогодних праздников, рассказал 11 января вице-губернатор Кирилл Поляков. Больше половины из них пришлось на рейсы из Петербурга.

"В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года услугами авиагавани воспользовались 585 тысяч человек: на вылет — 300 тысяч, на прилет — 285 тысяч", — написал Поляков в своем Telegram-канале.

Большинство пассажиров летели внутренними рейсами. По России путешествовали 496 тысяч человек, в то время как международными рейсами воспользовались 89 тысяч пассажиров.

В пятерку самых популярных направлений внутри России вошли Москва, Сочи, Екатеринбург, Казань и Уфа. За рубеж из Пулково чаще всего летали в Стамбул, Минск, Дубай, Анталью и Ташкент. Между тем, по сообщению Смольного, во время праздников Петербург посетили более одного миллиона туристов.

Ранее стало известно, что со следующей недели увеличится количество рейсов из Пулково в московский аэропорт Домодедово.

Фото: ЗАКС.Ру