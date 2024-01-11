В сносе ЛДМ Зюганов разглядел "истинное лицо капитализма"

В сносе Ленинградского дворца молодежи повинен непосредственно капиталистический строй, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В связи с этим он объявил актуальным антикапиталистический лозунг, с которым баллотируется на выборы президента выдвинутый партией кандидат Николай Харитонов.

В своем Telegram-канале Зюганов напомнил о подготовленных КПРФ депутатских запросах в связи со сносом ЛДМ, а также о проведенных пикетах и рок-концерте в защиту здания. Политик заявил, что коммунисты и градозащитники всегда выступали против "подобного варварского отношения" к архитектуре времен СССР.

"Несмотря на широкий общественный резонанс, чиновники остались глухи к мнению жителей. Таково истинное лицо капитализма!" — пришел к выводу коммунист. Он также назвал своевременным лозунг Харитонова "Поиграли в капитализм и хватит", с которым тот идет на выборы президента.

Попытки петербуржцев сохранить здание ЛДМ не увенчались успехом. Еще в июле Смольный одобрил проект застройки участка под ним новым жильем. В конце декабря стало известно о начале работ по демонтажу сооружения.

Фото: ЗАКС.Ру