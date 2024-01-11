Абрамченко не увидела необходимости в изготовлении продуктов из сверчков

В России отсутствует потребность в изготовлении продуктов с использованием сверчков или же личинок насекомых, заявила в беседе с РИА "Новости" вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее мнению, из подобного сырья следует делать корма для рыб.

"Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы", — высказалась Абрамченко.

Вице-премьер заявила, что Россия обеспечивает себя продуктами, пригодными для здорового питания. Она имела в виду, среди прочего, богатые растительным белком зерновые и бобовые культуры. Что же касается сверчков и личинок насекомых, то их, по мнению Абрамченко, следует использовать для приготовления кормов для рыб.

В конце прошлого года Абрамченко утверждала, что дефицита куриных яиц не ожидается. Между тем, накануне глава Росптицесоюза Галина Бобылева высказала мнение, что дешеветь этот продукт не будет. В свою очередь, в Ленобласти сообщили о снижении цен на яйца, но лишь на те, которые окажутся излишками от плана.

Фото: Telegram-канал Виктории Абрамченко