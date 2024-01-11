Птицефабрики Ленобласти снизят цены на избыточные яйца

В Ленинградской области птицефабрики приступили к снижению отпускной стоимости куриных яиц, сообщили в администрации региона вечером 10 января. Мера коснется не всей продукции, а только ее излишков.

Как объяснил зампред регионального правительства — глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, поставки основного объема яиц "законтрактованы на полгода вперед". В силу этого снижение стоимости их не коснется.

"Дополнительный объем яиц, появляющийся у птицефабрик и поступающий на рынок, торгуется на спотовых биржевых площадках со снижением стоимости около 5 %", — приводит слова Малащенко Telegram-канал региональной администрации.

В четверг РИА "Новости" сообщило, что Минсельхоз ожидает снижения стоимости яиц в ближайшее время. "Предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5 % по первой категории и на 4,2 % по второй", — процитировало информагентство сообщение ведомства. В ближайшее время цены на продукт в торговых сетях должны снизиться, ожидают в министерстве.

Ранее глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что не следует ожидать снижения стоимости яиц в ближайшее время. По ее мнению, цены на уровне 110-125 рублей за десяток можно назвать "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными".

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