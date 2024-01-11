Здание конца 1960-х годов на Петроградской стороне получило статус памятника

Петербургский комитет по охране памятников присвоил статус выявленного объекта культурного наследия дому №8 в Вяземском переулке. Оно располагается в Вяземском переулке и известно как дом-мастерская скульптора Аникушина. На решение чиновников, принятое перед новогодними праздниками, обратило внимание издание "Канонер".

Постройка была возведена в конце 1960-х годов по проекту архитектора Филиппа Гепнера. Рядом в 2013 году установлен памятник скульптору Аникушину. Автор постамента под ним - Вячеслав Бухаев.

По мнению КГИОП, мастерская наследует традициям русского авангарда 1920-х годов и представляет собой "типологически редкий образец". Согласно заключению, здание выполнено с "бескомпромиссным лаконизмом архитектурных решений". Сегодня оно находится на балансе у Музея городской скульптуры.

фото: nikspb, Citywalls.ru